Seine-et-Marne : Domitys s’offre une nouvelle résidence senior à Provins

Domitys proposera prochainement de nouveaux logements aux personnes fragilisées non dépendantes.

Le groupe Domitys s’est lancé dans la construction d’une résidence services senior dans la commune de Provins (Seine-et-Marne), sur la route de Champbenoist, en face de la gare SNCF. Le chantier, dont le permis de construire a été délivré en juin 2019, suit son cours, afin d’assurer une livraison en septembre 2022.

Cette future infrastructure « entre dans une logique de diversification de l’offre d’habitat à destination des personnes âgées », précise Olivier Lavenka, maire de Provins. « Cela vient en complément des maisons de retraite médicalisées et du projet de reconstruction de la maison de retraite de la Table ronde sur lequel nous travaillons actuellement. Cet établissement est fait pour des personnes autonomes qui cherchent la proximité d’un réseau de transport et du centre-ville », ajoute-t-il. À sa livraison, l’immeuble comptera 122 logements, ainsi qu’un parking de 88 places, dont 73 en sous-sol et 15 en aérien (8 seront réservées aux personnes à mobilité réduite).