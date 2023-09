Seine-et-Marne : deux nouveaux terrains de basket-ball 3 x 3, à Bois-le-Roi

Deux terrains de basket-ball 3 x 3 ont été installés dans le complexe sportif de Langenargen, à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne). Inaugurés par une délégation d’élus départementaux début septembre 2023, ils sont proposés en libre accès au public. Une enveloppe de 15 000 euros a été investie pour leurs créations, et le financement a été pris en charge par le conseil départemental de la Seine-et-Marne.

La réalisation de ces infrastructures s’inscrit dans le cadre de l’accord de développement du basket 3 x 3, mis en place avec la Fédération française de basket-ball (FFBB). Bois-le-Roi est ainsi la sixième commune du département à bénéficier de ces équipements. Rappelons que six terrains ont déjà été implantés à Saint-Thibault-des-Vignes, quatre autres à Lagny-sur-Marne. La commune de Crégy-lès-Meaux a aussi été dotée d’un terrain et celles d’Ozoir-la-Ferrière et de Roissy-en-Brie ont bénéficié de deux équipements chacune.

Le plan de la FFBB est notamment de créer une centaine de terrains sur le territoire seine-et-marnais afin de promouvoir la pratique de cette discipline.