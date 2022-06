Seine-et-Marne : des travaux de voirie sont en cours à Marolles-sur-Seine, à Lagny-sur-Marne et à Chanteloup-en-Brie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de la Seine-et-Marne réalise des opérations de réhabilitation de voirie sur la RD29 et la RD231 qui passent par Marolles-sur-Seine, Lagny-sur-Marne et Chanteloup-en-Brie.

Au cours du mois de mai 2022, le département de la Seine-et-Marne a lancé deux chantiers de voirie sur la RD29 et la RD231. Pour la RD29, les travaux portent sur la réfection des ponts de Marolles-sur-Seine. L’opération, qui devrait être achevée au 31 août 2022, vise à renouveler les joints de dilatation et à réhabiliter les chaussées et les trottoirs. À cela s’ajoutera l’abattage de certains arbres. L’objectif du Département est d’assurer la sécurité des usagers et de pérenniser le patrimoine des ouvrages d’art du territoire.

Le second chantier, qui prendra fin le 10 juin prochain, est mené afin de renouveler la couche de roulement des sections de la RD231 qui traversent les communes de Lagny-sur-Marne et de Chanteloup-en-Brie. Les travaux consisteront à raboter la couche supérieure de la route et à appliquer un enrobé qui constituera la nouvelle couche de roulement. Par ailleurs, le Département a aussi lancé une opération de ravivage des marquages au sol.

Le Département a alloué un montant de 780 000 euros pour financer l’ensemble des travaux.