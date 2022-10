Seine-et-Marne : des travaux dans les bâtiments et équipements communaux de Champs-sur-Marne.

La commune de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a profité de la saison estivale pour mener des travaux dans les établissements et les équipements municipaux.

Des travaux d’amélioration intérieure ont été réalisés à l’école Pablo-Picasso, située allée des Noyers. Ils ont porté sur la réfection de dix salles de classe et des ateliers, ainsi que des sanitaires et de la circulation de la partie du bâtiment concerné. Le chantier comprenait la création de faux plafonds, le remplacement du revêtement des sols, la réfection des peintures et le remplacement de quelques menuiseries et des luminaires. Ces travaux ont nécessité un investissement d’environ 190 000 euros. Le même chantier a également été réalisé à l’accueil de loisirs Pablo-Picasso.

À l’école de La Faisanderie, la cour a bénéficié d’une réfection complète pour un montant de 160 000 euros. Mis à part la reprise de l’enrobé, l’agrandissement des espaces verts et la plantation d’arbres ont été programmés.

Quant aux équipements sportifs, le gymnase des Pyramides a bénéficié de travaux de réfection d’étanchéité de la grande salle et de la salle des agrès. Le coût du chantier s’élève à plus de 240 000 euros.