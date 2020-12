Seine-et-Marne : des travaux au pôle gare d’Esbly

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Parking Supprimer Valider Valider

Les Esblygeois profiteront d’ici peu d’un nouveau parking de 648 places. Le projet est réalisé par la SNCF et Ile-de-France Mobilités.

La municipalité engage la construction d’un parking de plus de 648 places afin de réguler le stationnement et la circulation d’Esbly (Seine-et-Marne). Cette nouvelle infrastructure sera créée par Île-de-France Mobilités et la SNCF. Les travaux ont débuté le 16 novembre dernier pour une durée de 15 mois. La mairie reste toutefois prudente face à la pandémie qui pourrait entraîner un retard. « On peut pousser jusqu’à vingt mois, car nous ne savons pas si nous allons prendre du retard avec la crise du covid », souligne David Charpentier, maire adjoint à la citoyenneté et à la communication.

La première phase des travaux a commencé récemment avec la construction de la partie haute du parking à niveau. Le stationnement rue Félix Faure fera également l’objet de rénovation. Selon Charles Caius, maire adjoint d’Esbly, la Ville cherche une solution interdisant le stationnement sur cette voie qui sera néanmoins accessible aux piétons.