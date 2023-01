Seine-et-Marne : dernière phase d’aménagement pour la zone d’activité industrielle de Torcy

Cette année 2023 marque le lancement de la dernière phase d’aménagement au sein de la zone d’activité industrielle (ZAI) de Torcy (Seine-et-Marne). Les travaux porteront sur la viabilisation des terrains en friche situés entre l’avenue de Lingenfeld et la route nationale 104. Les parcelles ainsi valorisées accueilleront des bureaux et des locaux industriels.

Parmi les projets immobiliers envisagés, figure l’extension du siège social et du centre de formation de la marque de matériel de jardinage STIHL. Un bâtiment sera également construit pour accueillir l’association Sports et loisirs canins de Torcy. En outre, les nouvelles parcelles permettront la création de locaux pour accueillir de nouvelles sociétés et pour offrir des perspectives d’extension aux entreprises déjà installées.

Portée par l’agglomération Paris - Vallée de la Marne et la commune de Torcy, la requalification de la ZAI de Torcy est un projet datant de 2013. L’opération a pour objectif de dynamiser le tissu économique du territoire.