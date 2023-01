Seine-et-Marne : début de la troisième phase des travaux d’aménagement du cœur de ville de Dammarie-les-Lys

Ce début d’année 2023 marque le lancement de la troisième phase du programme d’aménagement du centre-ville de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). Les travaux, qui dureront jusqu’en 2024, portent sur la réfection des chaussées, des trottoirs et des places de stationnement (stationnements supplémentaires, cheminements piétons accessibles et sécurisés…). Ils incluront également la réalisation de nouveaux aménagements paysagers et l’installation de divers équipements sur l’espace public (supports pour vélos, bancs, bandes de guidage pour les malvoyants, corbeilles de propreté, candélabres…).

Selon le planning mis en place par la municipalité, les travaux concerneront plusieurs secteurs dont les avenues Aristide-Briand, Henri-Barbusse et celle du Maréchal-Foch. La place Paul-Bert, la place du Sergent Robert-Mazet, le square du Régiment Normandie-Niémen ainsi que les rues du Moulin et Charles-de-Gaulle feront aussi l’objet d’aménagements.

Pour la municipalité, l’objectif est de redynamiser le centre-ville en améliorant l’accessibilité aux espaces publics et en favorisant l’activité commerciale.