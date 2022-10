Seine-et-Marne : de nouvelles rames sur la section Paris-Provins de la ligne P du Transilien

Le 3 octobre 2022, Jean-François Parigi, le président du département de Seine-et-Marne, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et Sylvie Charles, la directrice de Transilien SNCF, ont inauguré les nouvelles rames sur la ligne P du réseau Transilien.

Ces nouveaux équipements desservent à l’heure actuelle l’axe entre Paris et Provins (Seine-et-Marne), pour un nombre quotidien de 5 000 passagers. Leur mise en circulation vise notamment à améliorer le service de transport offert aux voyageurs. Chaque rame est équipée, entre autres, d’un système de chauffage au sol, d’un éclairage doux et de vitres panoramiques.

L’intégration des nouvelles rames a nécessité un investissement de 5 millions d’euros. L’opération a été réalisée dans le cadre des travaux d’électrification de la ligne P du Transilien, menés par Ile-de-France Mobilités. Selon le Département, qui est l’un des organismes commanditaires, il s’agit d’un projet entrepris dans l’objectif de proposer un service plus écologique et plus qualitatif sur cette ligne.