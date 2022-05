Seine-et-Marne : de nouveaux traits pour la place Jean-Paul-II à Montereau-Fault-Yonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La place Jean-Paul-II à Montereau-Fault-Yonne a fait l’objet d’un réaménagement. Les travaux étant achevés, les habitants peuvent désormais profiter du nouvel agencement.

La nouvelle place Jean-Paul-II à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) a été inaugurée le samedi 7 mai 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de James Chéron, maire de la commune, de Grégory Pouvesle, conseiller municipal délégué aux travaux et aux bâtiments, et des représentants des cultes. Il s’agit d’un événement qui vient clôturer quatre mois de travaux. Le nouveau parvis de la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup dispose désormais d’un pavage en grès sobre. La fontaine centrale avec la statue de « La Porteuse d’eau » a été remise en eau. Des mobiliers urbains plus agréables et plus fonctionnels ont aussi été mis en place. À cela s’ajoute un aménagement paysager repensé aux abords de la collégiale.

Le réaménagement de la place Jean-Paul-II a été réalisé dans l’objectif de garantir des espaces publics de qualité afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de renforcer l’attractivité de la commune. Un montant d’environ 500 000 euros, subventionné par l’État à hauteur de 210 000 euros, a été mobilisé pour financer cette opération qui fait également partie des projets soutenus par le plan de relance dans le département de la Seine-et-Marne.