Seine-et-Marne : de nouveaux locaux pour les élèves du collège Denecourt à Bois-le-Roi

À Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), le collège Denecourt a été restauré et agrandi. L’opération a permis de créer de nouvelles salles de classe, et de mettre en place une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Par ailleurs, l’isolation du bâtiment a été refaite, les menuiseries ont été remplacées et l’ensemble des locaux ont été mis aux normes d’accessibilité. À cela s’ajoute l’aménagement d’une nouvelle cuisine et d’un espace de restauration. Au niveau de l’espace extérieur, la cour de récréation a été agrandie et une mare pédagogique ainsi qu’un préau ont été aménagés.

Le coût des travaux de réaménagement du collège s’élève à plus de 16 millions d’euros. L’objectif était d’augmenter les capacités d’accueil de l’établissement à 700 élèves et de remettre les locaux aux normes afin d’offrir un meilleur cadre d’enseignement. Selon le Département, ce projet, inauguré le 9 décembre 2022, matérialise une politique soucieuse du bien-être des collégiens.