Seine-et-Marne : création d’un giratoire sur la RD603, à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

À Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne), des travaux de voirie sont menés sur la RD603 depuis début septembre 2023. Ils portent sur la création d’un nouveau giratoire au niveau de l’échangeur n° 18 qui permet d’accéder à l’autoroute A4. Ils incluent également la réalisation de fossés végétalisés et d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Ces infrastructures serviront notamment à réguler l’écoulement de ces dernières et à préserver le captage d’eau potable.

Selon le calendrier prévisionnel, ces aménagements qui privilégient l’utilisation de matériaux recyclés (pour la chaussée) devraient être achevés à la fin de l’année. Les travaux, évalués à plus de 1 million d’euros, sont financés par le département de la Seine-et-Marne et la région Ile-de-France. À sa mise en service, le giratoire aidera à sécuriser l’accès et la sortie à l’autoroute A4. Il contribuera aussi à réduire le trafic de véhicules dans le centre-ville de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux en facilitant la desserte de la zone d’activité, située à l’ouest de la commune.