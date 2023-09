Seine-et-Marne : création d’un barreau routier entre l’A4 et la RD96 dans les communes de Bailly-Romainvilliers et de Coutevroult

Depuis le 21 août 2023, le département de la Seine-et-Marne réalise des travaux de construction pour un barreau routier de liaison sur les communes de Bailly-Romainvilliers et de Coutevroult. Ce nouvel aménagement routier permettra de relier le diffuseur n° 14 de l’autoroute A4 et la RD96.

Dans le cadre de ce chantier, qui durera dix mois, le Département procédera à la création d’un giratoire au droit de la RD96. L’opération concerne également la réalisation d’un barreau routier de deux fois une voie de deux kilomètres et l’aménagement d’un giratoire le long de la RD344P. Elle inclut, en outre, l’installation des dépendances du barreau et de ses équipements. Ces travaux ont des impacts sur la circulation au niveau de la RD96 et de la RD344P. Depuis le début du chantier, et ce, jusqu’au 3 novembre 2023, la RD96 est fermée à la circulation. Une déviation passant par la RN36 a été mise en place.

Ce projet, chiffré à 6,4 millions d’euros, est financé à hauteur de 3,7 millions par le Département, 1,6 million par l’État, et 1,1 million d’euros par la région Ile-de-France.