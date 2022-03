Seine-et-Marne : Coulommiers se dotera d’un commissariat de police flambant neuf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Cinq millions d’euros de crédits seront nécessaires pour la création d’un nouveau commissariat adapté à la fonction des agents de police de Coulommiers.

Lors de son déplacement à Coulommiers le 8 février 2022, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, en compagnie de Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité, de Laurence Picard, maire de Coulommiers, de Patricia Lemoine, députée de Seine-et-Marne, de Sophie Robert Deloisy, conseillère départementale, et d’autres personnalités, a annoncé que l’État débloquerait 5 millions d’euros. Cette somme permettra de concrétiser le projet d’un nouveau commissariat de police à Coulommiers (Seine-et-Marne) d’ici à 2024, étant donné que le bâtiment actuel est inadapté pour accuillir les missions du commissariat.

L’annonce du ministre confirme la mobilisation de la Ville et des élus locaux depuis vingt ans, afin de doter les forces de l’ordre d’un outil moderne et adapté pour exercer leurs missions au service des concitoyens. La nouvelle infrastructure sera située dans les locaux actuels de la Maison départementale des solidarités, qui va déménager sur un terrain de la ville avant le début des travaux. À l’issue du chantier, les forces de l’ordre bénéficieront de nouveaux locaux adaptés à leur fonction, leur garantissant sécurité, confidentialité et bien-être au travail. Le public sera également accueilli dans de bonnes conditions.