Seine-et-Marne : construction du groupe scolaire n° 14 dans l’écoquartier du Sycomore à Bussy-Saint-Georges

À Bussy-Saint-Georges, le futur groupe scolaire n° 14 sera situé face au parc du Sycomore.

La ZAC du Sycomore est un projet ambitieux constituant une étape importante dans l’attractivité de la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Elle a été labellisée « écoquartier » en 2017, puis « quartier innovant et écologique » en 2021. Le Sycomore poursuit tranquillement son essor, dans un équilibre harmonieux entre équipements, commerces et logements.

Pour faire face à la croissance démographique et renforcer l’attractivité de ce quartier, la Ville a décidé d’y construire le groupe scolaire n° 14. Celui-ci prendra le nom de Simone-Veil. Il sera situé au parc du Sycomore, à proximité du jardin du Partage et des Savoirs. Les travaux ont débuté en janvier 2022 pour une livraison prévue pour la prochaine rentrée scolaire. Le coût du projet s’élève à plus de 16,7 millions d’euros. Il est subventionné par l’aménageur EPAMARNE, la région Ile-de-France et la caisse d’allocation familiale (CAF).

L’architecture du futur groupe scolaire se voudra moderne. Il met à l’honneur le bois pour valoriser l’identité du Sycomore. Sur une superficie de plus de 10 000 m², il comprendra onze salles de classe et une classe Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) en élémentaire, ainsi que onze salles de classe et onze salles de repos en maternelle.

Le groupe scolaire n° 14 bénéficiera, en outre, de constructions modulaires. Il accueillera en effet différents espaces flexibles permettant, par exemple, de s’adapter aux variations des effectifs. En matière environnementale, le bâtiment sera classé haute qualité environnementale (HQE).

La réalisation de ce nouvel équipement est confiée à Aménagement 77.