Seine-et-Marne : concertation publique pour la future prison de Crisenoy

Jusqu’au 25 février, le projet de construction d’une maison d’arrêt de 1 000 places à Crisenoy fera l’objet d’une concertation publique.

Le projet portant sur l’aménagement d’une prison à Crisenoy, près de Melun (Seine-et-Marne), fait l’objet d’une concertation publique depuis le lundi 17 janvier. Celle-ci prendra fin le 25 février prochain. Rappelons que ce projet, porté par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), prévoit la création d’un établissement pénitentiaire de 1 000 places sur des terres agricoles bordées par l’autoroute A5. Le site représentera une surface d’environ 30 hectares. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire lancé par Emmanuel Macron en 2018.

Cette consultation permet aux habitants des communes de Crisenoy, de Fouju (Seine-et-Marne) et d’autres villes voisines de la Communauté d’agglomération de Melun - Val-de-Seine de donner leur avis sur le projet. Le dossier de concertation est disponible dans les mairies de Crisenoy et de Fouju, à la préfecture de Seine-et-Marne et au siège de l’agglomération melunaise. Une contribution est également possible en ligne.

Une réunion publique est programmée le jeudi 3 février en salle des fêtes de Crisenoy. Une permanence sera ensuite proposée mercredi 16 février en mairie de cette ville. Une enquête publique est attendue courant 2023 pour un démarrage des travaux en 2024. La livraison du futur établissement est prévue pour 2027.