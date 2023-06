Seine-et-Marne : concertation publique concernant le futur parc de l’écoquartier du Sycomore à Bussy-Saint-Georges

Depuis fin mai 2023, une concertation publique est menée à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Cette procédure porte sur le futur espace vert qui sera créé au sein de l’écoquartier du Sycomore, et elle durera jusqu’en septembre 2023. Selon la municipalité, l’objectif est de concevoir un site en accord avec les attentes et les aspirations des habitants.

Le projet prévoit notamment l’aménagement d’un lieu de verdure qui s’étendra sur un terrain de dix hectares. Une partie accueillera de vastes prairies, en continuité avec les îlots de fraîcheur entourant les bâtiments d’habitation. La surface restante regroupera des aires de jeux pour petits et grands ainsi que des lieux de promenade et de convivialité.

Le nouvel équipement sera implanté au cœur du quartier du Sycomore et il sera conçu comme un refuge pour la flore et la faune. Il sera doté de trois bassins de rétention et servira également de zone tampon pour les eaux pluviales, même en cas de fortes précipitations. Enfin, le site proposera un cheminement qui reliera entre eux les autres secteurs de la ville.