Seine-et-Marne : Bouygues-Immobilier va construire 37 nouveaux logements à Meaux

À Meaux, le projet immobilier « Le Pont 9 », porté par Bouygues-Immobilier, permettra de créer 37 logements.

À Meaux (Seine-et-Marne), de nouveaux immeubles d’habitation seront construits dans le quartier Foch-Allende. Le projet, baptisé « Le Pont 9 », est porté par Bouygues-Immobilier. Au total, 37 logements seront créés sur un terrain en friche situé à l’angle des rues Aristide-Briand et Salvator-Allende. L’offre sera composée de 12 appartements sociaux et de 25 appartements privatifs de deux ou trois pièces. Dotés de balcons et de loggias, ces derniers seront agencés autour du petit espace de verdure qui est prévu en cœur d’îlot. En outre, des places de stationnement en sous-sol seront mises à disposition des futurs occupants.

Les habitations devraient être livrées d’ici au quatrième trimestre 2024. Pour le promoteur immobilier, implanté à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), la création de ces appartements vise à répondre à la demande de logements dans la localité de Meaux.