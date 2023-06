Seine-et-Marne : bientôt une nouvelle caserne de pompiers à Donnemarie-Dontilly

Le 9 mai 2023, Sandrine Sosinski, la maire de Donnemarie-Dontilly, et Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, ont posé la première pierre de la future caserne de pompiers de Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne). Jean-François Parigi, le président du conseil départemental, et de nombreuses personnalités locales étaient également présents. Le chantier devrait durer environ un an et demi.

Cette caserne sera située en face du collège du Montois et couvrira une superficie d’environ 8 500 m2. Elle comprendra plusieurs espaces dédiés à l’administration, au repos et au service des opérations. Inscrite dans le cadre d’un projet écoresponsable, elle bénéficiera de toutes les innovations en matière d’infrastructures et d’équipements énergétiques. Le toit sera notamment végétalisé, l’éclairage sera à LED et un bassin d’eau de pluie sera installé dans la zone de lavage.

À l’issue de la construction, plus de 12 sapeurs-pompiers professionnels et 45 sapeurs-pompiers volontaires seront affectés à cet établissement. Au total, plus de 4 millions d’euros sont nécessaires pour mettre en œuvre ce programme.