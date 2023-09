Seine-et-Marne : bientôt un nouveau parc d’activités « City Dock by Panattoni » à Moissy-Cramayel

Le promoteur Panattoni s’est lancé dans la création d’un parc d’activités « City Dock » à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Les travaux ont commencé à l’été 2023 et devraient être achevés pour la fin 2024.

Ce City Dock sera aménagé sur une friche industrielle de 2,5 hectares au sein du parc d’activités du Château d’eau. Il sera constitué de quatre immeubles de 3 000 m² chacun, divisibles en cellules de 1 000 m². À terme, il proposera des locaux d’activités, de production et de distribution urbaine, plus de 180 places de parking et des emplacements pour vélos.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité et de l’environnement, le promoteur souhaite des bâtiments écoresponsables et dotés des certifications environnementales « BREEAM Very Good » et « BiodiverCity ». Panattoni prévoit d’installer des toitures végétalisées et une centrale photovoltaïque.

La création de ce City Dock nécessitera un investissement de 24 millions d’euros.