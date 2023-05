Seine-et-Marne : avancement du projet de la « zone des cailloux » à Cannes-Écluse.

La concrétisation du projet de la « zone des cailloux », dans la commune de Cannes-Écluse (Seine-et-Marne), se poursuit. Inscrit dans le cadre du plan local d'urbanisme (PLU), ce programme prévoit la création d'une centaine de logements collectifs et d’une résidence service seniors. Le chantier de construction débutera au dernier trimestre 2023 et sera exécuté en deux phases. Il sera réalisé par le cabinet d'architecture Atelier 77 et par le promoteur immobilier Kaufman et Broad.

Les travaux porteront sur l’édification de 119 maisons individuelles et de 93 appartements collectifs répartis sur quatre bâtiments. Ils incluront également la création de 87 habitations pour les seniors autonomes et l’aménagement d'une zone commerciale dans ce secteur. S’y ajouteront l’installation d’un nouveau pôle santé, la végétalisation des espaces publics et l’aménagement d’un rond-point sur la D606.

Ce projet vise, entre autres, à accroître l'offre immobilière dans la ville et à augmenter les terrains à urbaniser. Ces nouvelles infrastructures devraient être livrées dans cinq ans.