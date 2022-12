Seine-et-Marne : aménagement de la nouvelle gendarmerie de Guigne

À Guignes (Seine-et-Marne), la première pierre de la future caserne de gendarmerie a été posée le 21 novembre 2022. L’événement s’est déroulé en présence des autorités militaires et des élus locaux. L’État a confié ce projet à Habitat 77, le bailleur social du département.

Deux bâtiments principaux et des logements de fonction formeront la nouvelle gendarmerie. Les infrastructures, qui s’étaleront sur une surface de plus de 400 m2, serviront de locaux techniques et de services. Seize maisons, allant du T2 à T5, seront les résidences des gendarmes. Construites sous forme de pavillons mitoyens, les habitations seront dotées de jardins privés. Notons que les équipements répondront aux normes environnementales, avec une isolation thermique performante et l’utilisation de matériaux biosourcés.

Le coût du chantier de la future caserne de gendarmerie s’élève à plus de 8 millions d’euros. Cette nouvelle infrastructure accueillera d’ici à deux ans les gendarmes et leurs familles. En réponse aux exigences du maillage territorial, cette caserne remplacera celle de Chaumes-en-Brie.