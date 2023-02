Seine-et-Marne : à Chelles, la piscine Robert-Préault fait l’objet de travaux de restructuration

La piscine Robert-Préault à Chelles (Seine-et-Marne), fermée depuis le mois de décembre dernier, rouvrira ses portes à l'été 2023. Le chantier, débuté en fin d’année 2022, devrait normalement s’achever après une durée de cinq mois. L’opération menée par la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne a pour objectif de moderniser l'équipement afin d'améliorer les conditions d'accueil des usagers.

Cette opération porte entre autres sur la restructuration des plages du bassin intérieur, avec la reprise de l’étanchéité et la réalisation de caniveaux. Les travaux incluent aussi l'amélioration du traitement de l’eau et l’aménagement des vestiaires, des douches ou encore de l’accueil. À cela s’ajoutent la réfection du carrelage, le traitement acoustique ainsi que l’éclairage.

Le coût de l’opération, qui s’élève à 990 000 euros, est financé par la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne. À sa livraison, la piscine se voudra plus ludique et plus adaptée à l’accueil des familles.