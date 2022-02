Seine-et-Marne : 22 kilomètres de voies vont être modernisés sur la ligne P

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier mené sur la ligne P, entre Gretz-Armainvilliers et Verneuil-l’Étang, prendra fin le 18 juin 2022.

La ligne P, sur le tronçon compris entre Gretz-Armainvilliers et Verneuil-l'Étang (Seine-et-Marne), soit une distance de 22 km, fait actuellement l’objet d’importants travaux d’aménagement. Rappelons que ce chantier a débuté le 6 décembre 2021, mais que le gros œuvre n’a commencé que le 17 janvier 2022. Cette opération, menée par SNCF Réseau, durera jusqu’en juin prochain.

Ce projet a pour vocation de renouveler et de moderniser les voies ferrées de ce secteur, afin de répondre aux enjeux de ponctualité des trains et aux standards de sécurité du réseau. Le chantier porte, entre autres, sur le remplacement de ces voies. D’après SNCF Réseau, le ballast, les traverses ainsi que les rails seront intégralement changés.

Pour mener ce chantier dans de meilleures conditions, six passages à niveau présents sur le secteur sont momentanément fermés à la circulation. Des déviations routières et piétonnes sont mises en place afin de garantir la sécurité des piétons et la fluidité du trafic routier.