Sécurité sur chantier : une gaffe télescopique pour assurer les phases d’élingage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Prévention Supprimer Pénibilité Supprimer Artisan chantier Supprimer Matériel de chantier Supprimer Artisan santé-sécurité Supprimer Santé-sécurité BTP Supprimer Outillage Supprimer Leborgne Supprimer France Supprimer Valider Valider

Leborgne élargit sa gamme Nanovib avec une gaffe à manche télescopique, destinée à réduire les risques d’accidents lors de l’élingage de charges lourdes.

Dans le secteur du BTP, 39 % des accidents de chantier sont liés à une chute de la charge lors des phases d’élingage. Le fabricant Leborgne, qui œuvre à améliorer les conditions de travail, prévenir la pénibilité et réduire l’accidentalité, offre une solution pour sécuriser cette tâche. Sa nouvelle gaffe à manche télescopique Nanovib, avec 5 mètres de portée, limite les risques d’accidents en cas de chute ou de déport brutal de la charge (vent, erreur de guidage, mauvais arrimage…).

Elle aide à guider et positionner les charges lourdes lors du chargement et déchargement de la grue, et permet au compagnon de se tenir à distance, dans une posture confortable, le dos droit et sans avoir à tenir le manche au-dessus de la coiffe du rotateur. Résistante et légère (1,8 kg) avec son manche tubulaire en aluminium trempé, la gaffe est équipée d’une tête en acier 2 en 1 avec un crochet et deux ergots pour tirer et pousser la charge.