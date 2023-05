Sécurité : les chantiers du Grand Paris Express à l’arrêt pour une journée

Cinq salariés ont perdu la vie sur les chantiers du Grand Paris Express (GPE) depuis 2020. Le dernier accident mortel est survenu le 6 avril dernier, dans le cadre des travaux de la ligne 17 du métro à Gonesse (Val-d'Oise).



C’est dans ce contexte que la Société du Grand Paris (SGP) organise, ce 10 mai, une journée de sensibilisation à la sécurité, en partenariat avec les maîtres d’œuvre et les entreprises. A cette occasion, 140 chantiers du GPE sont mis à l’arrêt.



Un évènement qui intervient à la suite de la réunion organisée le 26 avril dernier, sous l’impulsion du ministre du Travail Olivier Dussopt, avec plusieurs membres du gouvernement ainsi que la SGP et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo), afin de faire le point sur la prévention des sinistres graves et mortels sur les grands chantiers franciliens.

« Rien, ni les coûts, ni les délais, ne saurait justifier un manquement à la sécurité »

L’objectif de cette journée du 10 mai : « rappeler à l’ensemble des acteurs de la communauté du GPE que la sécurité demeure la priorité pour tout le monde et que rien, ni les coûts, ni les délais, ne saurait justifier un manquement à la sécurité des compagnons », assure la SGP.



Dans le cadre de cette opération « strictement interne », l’ensemble des collaborateurs de la SGP et des personnes travaillant sur les chantiers participeront à des ateliers de sensibilisation et des présentations des mesures de sécurité actuelles, mais aussi d’un certain nombre de mesures qui seront déployées prochainement sur les chantiers du GPE. « Cette opération inédite aura vocation à se renouveler chaque année », annonce le maître d’ouvrage, qui devrait dévoiler ses nouvelles mesures « prévention » le 17 mai prochain.