Sécurité : des chantiers de menuiserie aux risques sous-estimés

Manutention manuelle, outillage à main, chutes de hauteur... : les chantiers de menuiserie comportent des risques, à traiter de façon préventive.

Dans le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC, environ 7000 accidents du travail sont enregistrés chaque année. Sur les chantiers, les risques sont nombreux et peuvent avoir des conséquences graves, jusqu’au décès. La prévention de la santé et la sécurité des travailleurs, particulièrement ciblée par l’Inspection du travail, restent une priorité absolue, encore trop souvent négligée.

Gare à la manutention manuelle !

Quotidiennement, les menuisiers agenceurs sont amenés à lever, porter, déplacer, poser, pousser et tirer du matériel plus ou moins lourd. Toutes ces opérations courantes - qui définissent la manutention manuelle - sont d’importants facteurs de risques. Elles occasionnent des blessures lors d’un choc, une chute ou un effort excessif. Contusion, foulure, coincement des doigts sont vite arrivés ! A moyen et long terme, des lésions sont susceptibles de devenir chroniques, usure des articulations et fatigue pouvant conduire jusqu’à la maladie professionnelle. Selon le rapport annuel de 2019 de l’Assurance Maladie, la manutention manuelle reste la première cause d’accidents du travail.

À charge, pour l’employeur, de prendre toutes les dispositions pour éviter un maximum de contraintes physiques à ses employés. Priorité est donnée à l’utilisation d’équipements mécaniques d’aide. Des outils de manutention, un palonnier à ventouses, par exemple, sont tout indiqués pour la manipulation et le transport de surfaces vitrées. Des engins de levage, un monte-charge ou une mini-grue, aident aussi à limiter les dangers. Ces moyens mécaniques demandent à être vérifiés régulièrement. Différentes formations et autorisations, ainsi que des équipements de protection individuelle sont souvent obligatoires pour les utiliser.

Mais dans certaines situations, le recours à la manutention manuelle est inévitable : l’accès au chantier est compliqué, les équipements mécaniques sont indisponibles ou difficiles à mettre en œuvre. Dans un souci de prévention et de recommandations, plusieurs facteurs sont alors pris en compte pour évaluer les risques sur place, avant le démarrage des travaux : l’espace est-il suffisant pour déplacer, manipuler et stocker le matériel ? Le sol est-il inégal ? Les distances de transport sont-elles trop importantes ? La manutention demande-t-elle des efforts fréquents ou prolongés ? Quel est la position du corps ? Quels sont le poids, la taille et l’encombrement de la charge à manutentionner ? Etc.

Lorsque les risques sont clairement identifiés, de nombreuses méthodes permettent de les prévenir. « Informer et former », tel pourrait être le slogan à retenir : donner le plus d’informations possibles et par tous les moyens (affichages, quart d’heure sécurité quotidien...) sur les risques, le poids des charges… La formation générale à la sécurité est primordiale, elle aussi, à condition d’être répétée périodiquement. Quant à la formation aux gestes et postures, elle est obligatoire et permet d’enseigner les postures de travail à adopter, pour limiter les troubles musculo-squelettiques, en particulier.

L’outillage à main, deuxième cause d’accidents

Responsable de 22 % des accidents de travail du secteur de la menuiserie bois et PVC, l’outillage à main cause d’abord des blessures… aux mains. Un pied de biche, une masse, ou une scie à métaux peuvent être à l’origine d’écrasements, de coupures et même de sectionnements des doigts ou de la main. Si ces blessures sont le plus souvent bénignes, elles doivent être immédiatement soignées, sous peine d’aggravation. Elles ne doivent pas être prises à la légère, car les lésions de la main représentent 45 % des accidents du travail

Les causes d’accidents liés à l’utilisation d’un outillage à main sont multiples : utilisation inadéquate des outils, outillage défectueux, inapproprié ou de mauvaise qualité, postures du corps forcées. Parfois, les consignes de sécurité ne sont pas respectées et les Équipements de Protection Individuelle ne sont pas utilisés.

Les EPI sont pourtant essentiels à la protection de toutes les parties du corps, en particulier des mains. Ils sont définis par le Code du Travail dans les articles R 4311-8 à R 4311-11. Le choix des équipements se fait en fonction des tâches à réaliser, de la taille de l’utilisateur, des parties du corps à protéger et des normes en vigueur. Ils sont fournis et renouvelés, le cas échéant, par le chef d’entreprise

Toutefois, la sécurité est l’affaire de tous : chaque travailleur est tenu de les porter, même dans les situations où ils paraissent contraignants. Respecter les consignes, informer ses collègues ou l’employeur de dangers potentiels, aident également à la prévention des risques.

Attention aux chutes !

Le travail en hauteur temporaire s’avère nécessaire lors de la pose ou dépose de menuiseries extérieures, sur un bâtiment à étages, par exemple. Cette activité présente des risques considérables de chutes. En l’absence de dispositif de protection, la perte d’équilibre conduit à une chute dans le vide, aux conséquences souvent graves : chocs à la réception, rebonds, heurts d’objets saillants… Les dangers potentiels doivent être évalués et évités, autant que possible. Lorsqu’il ne peut en être fait autrement, des mesures de protection collective ou individuelle sont impérativement assurées.

Concernant le travail en hauteur, la réglementation est claire : selon l’article R 4323-63 du Code du Travail, il est interdit d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme postes de travail. Ces équipements peuvent toutefois être utilisés, pour atteindre une zone de travail en hauteur et/ou pour une courte durée.

Dans le cadre d’un chantier de menuiserie sur site, les installations permanentes et les équipements temporaires non mécanisés (échafaudage, plateforme élévatrice mobile…) représentent la meilleure alternative pour le travail en hauteur. Ils assurent une protection collective, à envisager en priorité. En cas d’impossibilité technique, l’utilisation d’équipements de protection individuelle contre les chutes (systèmes d’arrêt de chute, harnais…) est prévue.

Afin de proposer des solutions permettant d’éviter les dangers, les situations de travail exposant les salariés aux risques de chutes doivent être identifiées le plus en amont possible Mais ceux directement liés à l’effet de hauteur ne sont pas les seuls : les risques électriques, présence de câbles accessibles, par exemple, sont aussi à prendre en compte. Les travailleurs eux-mêmes ont un rôle important à jouer. Formés à l’utilisation des équipements de protection collective et individuelle, entrainés à porter leurs EPI, ils garantissent leur propre sécurité et la sérénité de l’entreprise.

Chutes de plain-pied, petites causes, mais conséquences parfois graves

Souvent minimisées, les chutes de plain-pied représentent près d’un accident du travail sur 10, dans le secteur de la menuiserie. Glissements, faux pas, trébuchements entrainent une perte d’équilibre, puis une chute aux effets imprévisibles : entorses, plaies, fractures et, rarement, décès. En agissant sur les différents facteurs de risques, la prévention des chutes de plain-pied est abordée dans sa globalité.

Les facteurs de risques de chutes de plain-pied sont très diversifiés mais sont liés, en premier lieu aux dispositions techniques du lieu de travail : présence d’obstacles sur le sol, d’eau, d’huile ou de café qui le rendent glissant, éclairage trop faible, chaussures inadaptées… L’organisation du travail, en second lieu, peut aussi être source de dangers : maintenance des équipements non effectuée, gestion des déplacements mal planifiée, formation ou sensibilisation des travailleurs inexistante.

Identifier toutes ces situations permet de mettre en place des actions précises : supprimer les obstacles, nettoyer les sols, prévoir un revêtement anti-dérapant, programmer les activités limitent les risques de chutes. Là encore, l’information et la formation des travailleurs est au cœur de la prévention. Tous les moyens sont bons pour leur faire prendre conscience que les chutes de plain-pied ne sont pas anodines.



Les chantiers de menuiseries et de protections solaires exposent travailleurs et artisans à bien d’autres risques encore, non négligeables : routiers lors du transport de matériel, d’exposition au bruit, aux produits chimiques, liés aux conditions climatique… Là encore, évaluation et prévention des risques, information et formation restent les quatre mots d’ordre à retenir pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs.