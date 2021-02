Secteur Samadet à Anglet : lancement des travaux sur le réseau d’eaux pluviales

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Communauté d’Agglomération du Pays Basque engage des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales dans le secteur Samadet. Ce programme prévoit le renouvellement de 550 m de canalisation.

Des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales seront effectués à partir de ce mois dans le quartier de Samadet, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Ils consistent à renforcer la canalisation d’eaux pluviales dans ce secteur. Le projet prévoit, à terme, le renouvellement d’environ 550 m de canalisation, un programme dont le montant global est estimé à plus de 600 k€. Le chantier sera assuré par l’équipe de l’entreprise GIESPER à Blama (Haute-Garonne).

Pour les besoins du chantier, la circulation sera modifiée au niveau de l’avenue de l’Adour, entre l’allée de la Corderie et le passage à niveau jusqu’à début mai. En ce sens, la circulation sera maintenue avec un alternant de feux pour les véhicules légers et les poids lourds. Des cheminements piétons et vélos seront également matérialisés dans la zone de travaux. La circulation de la ligne de bus 36 de Chronoplus sera, en outre, maintenue tout au long des travaux. Toutefois, l’arrêt « Corderie » sera déplacé dans les deux sens, selon l’avancée du chantier.