Sécheresse : des gisements invisibles à mobiliser

« On attend de voir, mais les échos sont plutôt positifs ». A l’approche des annonces gouvernementales sur la planification de l’eau, l’espoir domine dans l’analyse de France Nature Environnement. Alexis Guilpart, animateur du réseau Eau et milieu aquatique, insiste sur la place centrale des solutions fondées sur la nature, pour réguler et préserver la ressource.