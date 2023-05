Screwfix ouvre deux nouvelles agences

Screwfix poursuit son déploiement. Après Wattrelos, Feignies et Wasquehal en novembre 2022; et Trith-Saint-Léger et Roncq en janvier 2023, l’enseigne Groupe Kingfisher dédiée aux professionnels du second œuvre vient d’ouvrir ses sixième et septième agences en France, plus précisément dans le Pas-de-Calais. Elle a inauguré un établissement le 11 mai 2023 à Saint-Omer et le 16 mai à Calais.

Ces deux nouvelles agences reprennent le concept britannique adapté au marché français : un format autour de 500 m² dont 60 m² de surface de vente, un assortiment en stock et disponible en moins de 10 minutes de plus de 10000 références (plomberie, électricité, quincaillerie, peinture, EPI…) et 5000 articles en J+1 livrables sur chantier, ouverture le samedi (09h00 à 13h00) et le dimanche matin (09h00-13h00).