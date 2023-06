Screwfix ouvre deux nouveaux comptoirs

Screwfix poursuit son déploiement. L’enseigne BtoB du groupe Kingfisher vient d’ouvrir son huitième et neuvième comptoir La Chapelle d’Armentières et Férin dans les Hauts-de-France. Ces deux nouvelles agences, respectivement de 639 m² et de 517 m², reprennent le concept britannique adapté au marché français : un assortiment en stock et disponible en moins de 10 minutes de plus de 10000 références (spécialisée dans l’outillage, la quincaillerie, la peinture, les vêtements de travail, l’électricité et la plomberie) et 5000 articles en J+1 livrables sur chantier, ouverture le samedi (09h00 à 13h00) et le dimanche matin (09h00-13h00).