Scientifiques et territoires en symbiose heureuse

15 petites villes et autant d’équipes de recherche incarnent le pari de l’acculturation réciproque entre sciences et territoires. Le 15 février à Caumont-sur-Aure (Calvados), Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, a lancé leur trajectoire d’un an dans la plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu).