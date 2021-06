Schüco, un nouveau site intégrant la vente en ligne de pièces détachées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer e-commerce Supprimer Architectes Supprimer Prescription Supprimer France Supprimer Valider Valider

Schüco vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site Internet à la fois dédié de façon très pratique à tous les professionnels de la construction comme aux particuliers pour les guider dans leur projet. Nouveauté : il intègre la vente en ligne de pièces détachées.

L’été a apporté du nouveau sur la toile chez Schüco. C’est en effet le 21 juin que l’entreprise a choisi pour ouvrir son nouveau site www.schuco.fr, destiné à la fois aux professionnels de la construction, quel que soit leur niveau d’intervention, mais aussi aux particulier à la recherche d’idées de réalisations et de solutions techniques pour imaginer leur projet.



Faciliter le quotidien de chaque corps de métier

Pour le volet professionnel, Schüco et les concepteurs du site ont enrichi son contenu, segmenté de façon à guider l’internaute vers des informations plus ciblées sur son activité. Trois onglets distincts renvoient vers des informations spécifiques pour trois catégories d’intervention : “Architectes/Bureaux d’études”, “Fabricants/ Installateurs” et “Promoteurs/Investisseurs”.

En outre, tout professionnel peut s’inscrire gratuitement sur “Mon espace de travail” et accéder rapidement aux informations dont il peut avoir besoin au quotidien : documentations techniques (objets BIM, bibliothèque CAD, documents d'appel d'offres, DTA, etc.) ; avantages pour la planification ; galerie photos ; brochures commerciales ; services Schüco ; Logiciels et applications ; liste de favoris et système de recherches rapides ; contact direct avec un expert Schüco.



Informer et inspirer les particuliers

Pour les particuliers, le nouveau site Internet de Schüco donne l’accès à l’ensemble des catalogues qu’ils peuvent télécharger, mais aussi des conseils techniques et pratiques pour faire leur choix. Il ouvre aussi la porte au rêve en proposant des exemples de réalisation, tel un cahier de tendances pour que les clients puissent trouver l’inspiration pour leur projet, en neuf comme en rénovation. Enfin, parce qu’au final rien ne remplace le contact humain, un bouton les dirige vers le partenaire Schüco le plus proche de leur domicile pour échanger et concrétiser.



E-boutique de pièces détachées, même anciennes

La grande nouveauté du site Internet Schüco est l’ouverture de la boutique de vente en ligne de pièces détachées aux professionnels et aux particuliers. Pour gagner du temps, ces derniers peuvent commander directement des pièces détachées à la rubrique https://fr.shop.schueco.com.

La boutique en ligne permet de retrouver des pièces détachées, même anciennes. - © Schüco



Sont disponibles toutes les pièces d’origine, des plus récentes aux classiques – pour les portes et fenêtres des années 1970 et 1980 ! – ainsi qu’un large choix de poignées, ferrures et crémones de verrouillage encastrées, joints d'étanchéité, pivots à rotule, pièces de verrouillage, accessoires, outillages, produits d’entretien.

Les pièces sont, le plus souvent, disponibles à l’unité. Après le règlement sécurisé de la commande, la livraison en direct depuis la plateforme logistique est effectuée en 3 à 5 jours.