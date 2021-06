Schüco, trois salons numériques pour présenter ses innovations

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Prescription Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Innovation Supprimer France Supprimer Bâtiment connecté Supprimer Valider Valider

Schüco a choisi la voie numérique pour dévoiler à ses partenaires ses nouveautés produits 2021. InnovationNow, est un salon digital en trois volets dont le premier a été diffusé ce mardi 1er juin est aussi l’occasion de remplacer les innovations Schüco au cœur des grandes problématiques de la construction.

Privés de salons depuis un an et demi, les acteurs de la construction sont obligés de réinventer leur façon de communiquer auprès des professionnels comme de la presse. Schüco a opté pour un salon virtuel, InnovationNow, en trois sessions thématiques de 45 minutes basées sur les grands dossiers actuels et futurs de l’univers de la construction. Alternant les interventions de différents experts de l’entreprise et la diffusion de vidéo, ce format dynamique permet d’évoquer tous les produits et services développés par le spécialiste des solutions aluminium. « L’innovation mobilise chez Schüco plus de 400 personnes en France et en Allemagne pour développer de nouveaux produits » a rappelé Jacques Llados, directeur général de Schuco international SCS dans son introduction lors du premier volet sur la thématique du Bâtiment intelligent. « Par exemple, nous réalisons une quinzaine de nouveaux profilés par mois pour nous adapter à la demande des architectes » a-t-il rappelé.



Les nouveautés pour le résidentiel

Laurent Denoël, directeur marketing et “chef de bord” du voyage au cœur de l’innovation Schüco, a d’abord laissé Damien Martin, responsable technique nouveaux produits, présenter les huit innovations domotiques Schüco en lien avec le bâtiment intelligent, à la fois au niveau des fenêtres et des portes. Cinq concernent le marché résidentiel, à la fois sur le registre du confort et sur celui de la sécurité.





Schüco DCS - © Schüco International KG Close Lightbox

fusionne tous les équipements électriques/ électroniques associés à une porte d'entrée pour assurer le contrôle d'accès électronique, l’éclairage, l’affichage, la sonnette, la visiophonie, la détection... via des modules interchangeables.

Schüco DCS SmartTouch - © Schüco International KG Close Lightbox

est un visiophone équipé d’un écran tactile ultra fluide, d’un haut-parleur invisible, d’une caméra infrarouge. Il fonction en wifi et Bluetooth. Sa mise en service est rapide grâce QR code et il fonctionne avec l’application Schüco pour smartphone.

Schüco Bluetooth - © Schüco International KG Close Lightbox

permet de déverrouiller la porte d’entrée avec son smartphone via une connexion Bluetooth sécurisée.

Schüco FingerPrint Easy - © Schüco International KG Close Lightbox

intégré à la porte, permet de la déverrouiller sans clés ni code. La reconnaissance via empreinte digitale est simple, discrète et sécurisée.

Schüco SensTrack - © Schüco International KG Close Lightbox

Non résidentiel : c’est automatique

est un détecteur de verrouillage (dissimulé dans le profil de la fenêtre, fonctionnant sans fil et sans pile, installé sur fenêtre Schüco équipée de ferrures Avantec SimplySmart en neuf ou rénovation. Il fonctionne en protocole ouvert EnOcean.Notons que le visiophone DCS SmartTouch et le détecteur Sens Track ne seront proposés à la vente que cet été.

Du côté du nom résidentiel, Schüco a conçu des systèmes automatisés qui assurent le confort d'été, la ventilation des locaux, la sécurité des usagers, une manipulation facile et une gestion automatisée des ouvrants.

Schüco contacteur - © Schüco International KG Close Lightbox

il transmet en continu l’état de chaque fenêtre, porte et ouvrant de toiture au système d'alarme, chauffage ou GTB. Une solution fiable, invisible et rapide à monter sans vis. Adaptable à tous tous les projets. Prévoir un contacteur par fenêtre.

Schüco TipTronic - © Schüco International KG Close Lightbox

est un système de motorisation intelligente, intégrée, silencieuse, à verrouillage multipoints, avec une option sécurité anti-pince-doigts pour les écoles notamment. Il est disponible en oscillo-battant, française, soufflet et désormais aussi en version coulissant et coulissant à levage.

Schüco DriveTec - © Schüco International KG Close Lightbox

c est une motorisation facile à installer, offrant de larges ouvertures, à soufflet ou à la française, compatible avec tous les profilés, en rénovation également.

Le dispositif Schüco BSC (Building Skin Control) est une plateforme intelligente pour les produits Schüco, avec centralisation des commandes, système ouvert (comme l’assistant vocal Alexa), solution GTB (Gestion Technique du Bâtiment) en KNX et BACnet. Connexion à distance (Schüco Cloud), vérifier le statut des fenêtres et lancer des scénarios. Elle permet une ventilation intelligente, refroidissement nocturne, sécurité vent/pluie.



Un accompagnement sur toute la chaîne

Le bâtiment intelligent, c’est aussi des services adaptés et dans ce domaine, Schüco est présent à trois niveaux de la chaîne sur le digital – la conception, la formation et la production – pour accompagner les professionnels dans l’évolution de leurs différents métiers. « En plus d’une équipe sur le terrain, Schüco met à disposition des professionnels toute une chaîne digitale pour leur permettre de gagner en rapidité et en efficacité », explique Alexandre Krupka, Responsable Prescription.

Au niveau de la conception, l’entreprise accompagne de A à Z les architectes et prescripteurs dans la construction de leur projet grâce à trois outils principaux : un espace de travail via le site www.schuco.fr (rubrique architectes ou professionnels) qui présente l’ensemble des solutions de la marque ; le Virtual Construction Lab – qui produit des vidéos de produits et de projets – et une vaste bibliothèque d’objets BIM, avec plus de 100 produits modélisés. « Le conseil aux prescripteurs regroupe une équipe de 9 personnes, avec une expertise de plus de quinze ans. Elles s’appuient sur le bureau interne pour apporter pour chaque projet des solutions spécifiques et sur mesure. »

Côté Formation, autre pilier capital de Schüco, l’entreprise peut désormais transmettre plus de 50 ans d’expertise dans le cadre de la “Schüco Academy” qui assure la formation de ses partenaires agrées, pour les accompagner sur le chemin de la transition énergétique et la RE 2020, mais aussi développer la digitalisation, aussi bien en phase de conception qu’à celle de la fabrication (pilotage d’atelier). « Notre centre de formation s’inscrit dans une double transition, énergétique et digitale », explique Hamid Batoul, directeur technique. « Nos partenaires ont besoin d’adapter leurs compétence, d’acquérir de nouvelles connaissances et de préparer l’avenir. » Ingéniérie, performances thermiques, de la fabrication à l’installation, en passant par la domotique, le digital ou les machines, Schüco a développé plus de 20 formations. Situation sanitaire oblige, une partie est proposée sous forme de webinaire. Au total, « plus de 1000 stagiaires se sont déjà inscrits pour se former au premier semestre », se réjouit-il.

Enfin, Yoann Martin, responsable du service productivité, a décliné les différents services dédiés aux fabricants-installateur pour les aider à optimiser le triptyque coût-qualité-délai : planification d’atelier, logiciel S-cal et ses versions à venir, l’échange de données informatisées pour les commandes avec suivi Schüco Connect, et enfin l’offre machine à pilotage automatisé, développée depuis quatre ans par Schüco. « Ce service permet à Schüco de renforcer l’efficacité de son réseau de professionnels en dopant sa productivité. »