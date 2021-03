Schüco aide ses partenaires à obtenir le marquage CE anti-feu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le domaine de la sécurité incendie des menuiseries, le marquage CE, entré en vigueur en 2016, a été rendu obligatoire en 2019. Schüco apporte une aide précieuse à ses Partenaires Experts Feu dans l’obtention de ce précieux sésame pour répondre aux appels d’offres.

Spécialiste mondialement reconnu des menuiseries en aluminium, Schüco dispose d'une gamme complète de solutions certifiées Sécurité Incendie. Stables et étanches aux gaz de combustion, aux fumées et aux flammes, ces menuiseries constituent également un véritable bouclier thermique évitant (durant une heure, classées EI60) la propagation de la chaleur.

Ainsi, les clients de Schüco – fabricants et/ou installateurs – qui répondent aux demandes des entreprises, écoles, hôpitaux et lieux publics avec des

portes coupe-feu par exemple, bénéficient de produits adaptés hautement techniques.

Un accompagnement sur le long terme

Mais depuis l'obligation du nouveau marquage CE le classement EI, tout comme les classements E/EW, ne suffisent plus pour permettre la vente

des solutions anti-feu. Schüco a anticipé dès 2017 cette obligation de marquage CE. Pour accompagner les Partenaires Experts Feu de son réseau, l’entreprise leur propose un accompagnement dédié et une prise

en charge du dossier technique. Une économie de temps et d’argent appréciable pour ses partenaires, puisqu’ils ne règlent que l’audit final effectué par Efectis, organisme indépendant contrôlant la recevabilité du dossier. « Nos partenaires s’équipent et se forment pour obtenir ce marquage, véritable sésame pour le développement de leur business », explique Éric Ortoré, chef de marché produits de sécurité et portes chez Schüco SCS France. « Il nous semblait incontournable de les accompagner dans cette démarche tant sur le plan formation-conseil que sur le plan financier, puisque nous prenons en charge une partie des frais de dossier lors de la première année de candidature. Ensuite, nous continuons à accompagner nos partenaires, notamment en couvrant partiellement les dépenses inhérentes au renouvellement annuel de leur certification. »

Un investissement important pour les partenaires

Pour obtenir le marquage CE, l’entreprise doit investir. L’expertise-feu s’appuie sur les compétences d’un BE (bureau d’études) intégré qui détermine chaque étape d’un projet anti-feu. Pour concevoir les menuiseries adaptées, les techniciens du BE tiennent compte de l’environnement,

du fonctionnement de la porte et de sa serrurerie spécifique, ils s'appuient sur les rapports de classement. Ensuite, les ateliers de ces entreprises doivent disposer d’un centre d’usinage qui garantit la qualité de la réalisation. Enfin, le savoir-faire de l’expert-feu est vérifié sur chaque étape de sa fabrication, depuis le chiffrage jusqu’à l’emballage et la mise en palette des produits finis. Le cadre normatif, délivré par le laboratoire Efectis, est mis en pratique dans les ateliers des partenaires. Schüco forme ses adhérents avec des webinaires et des cours en présentiel et organise une réunion mensuelle de suivi (ces cours et réunions, compte tenu de la pandémie, se font actuellement en virtuel). Les neufs premiers adhérents que Schüco a sélectionné ont joué un rôle pilote pour le développement de son “réservoir” d’experts sur tout le territoire. Ces partenaires ont ensuite géré eux-mêmes l’audit qui constitue la seconde partie de la procédure dans laquelle ils s’étaient engagés.

Faire fructifier les remontées du terrain

Aujourd’hui, quatre entreprises partenaires du Réseau Experts Feu de Schüco ont obtenu le marquage CE, l’objectif étant de passer à 15 d'ici fin 2021 et d'en compter 25 à l’horizon 2023- 2024. « Faire partie de notre Réseau Experts Feu, au-delà de l'aide que nous apportons dans le cadre de ce marquage CE devenu obligatoire, c'est s'assurer de bénéficier de la force d'un groupe, de retours d'expériences et partages de savoir-faire, de formations et de conseils, d'opportunités business plus importantes, etc. », poursuite Éric Ortoré. « Quant à nous, nos partenaires nous font remonter, entre autres, les réalités terrain indispensables pour toujours mieux innover dans le sens des tendances actuelles et anticiper celles à venir. »

Dans ce partenariat, les deux parties sont donc gagnantes.