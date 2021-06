Schöck Signo, un coffrage esthétique en béton fibré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Coffrage Supprimer Béton fibré Supprimer Schöck Supprimer France Supprimer Valider Valider

Schöck propose une nouvelle gamme de coffrages perdus esthétiques et hydrophobes, pour des éléments en béton apparent au fini parfait.

Les coffrages Schöck Signo sont dédiés à la réalisation d’éléments en béton apparent, rives de prédalles, balcons, bandeaux, murs ou encore coffrages de poutres de rives. Grâce à une nouvelle formulation et à un nouveau process de fabrication, ces produits en béton fibré extrudé type C40/50 présentent une surface extérieure totalement lisse, sans bulles ni aspérités. Côté intérieur, la surface est rugueuse et comporte des tenons pour une meilleure adhérence au béton frais.



Assemblage simple et pérenne



Les éléments sont hydrophobes, totalement étanches grâce à des pores capillaires infinitésimaux, qui garantissent l’enrobage pérenne des aciers, sans risque de détérioration dans le temps liés à l’humidité. Livrés prêts au montage, de longueur maximale 2,70 ml et hauteur de 7 à 60 cm, ils peuvent être découpés, puis assemblés simplement et rapidement grâce aux clips de jonction droits et d’angles. Cette solution clé en main ne génère pas de déchet sur chantier.



Chanfrein et languette d’étanchéité



Trois modèles sont proposés. Le coffrage Signo type U-0 s’utilise pour les rives de dalles, prédalles et poutres. Il est doté d’un chanfrein identique à celui d’une règle à coffrer. Le Signo type U-1, également à profil chanfreiné, est conçu pour les rives de balcon. Il dispose d’une languette d’étanchéité qui crée une goutte d’eau parfaite et réglementaire en retirant le joint après coulage. Enfin, le modèle Signo type U-2, pour coffrage de double murs et murs sandwich, est muni de deux languettes d’étanchéité, pour traiter les côtés latéraux des prémurs, évitant tout passage de la laitance du béton.