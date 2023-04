Schneider Electric en tournée dans toute la France

"La Route Verte", c'est le nom de la tournée estivale de Schneider Electric, qui débute en avril et finit mi-juillet. 4 capsules se déplaceront dans près de 300 lieux pendant 3 mois pour présenter les offres et nouveautés du groupe d'équipements électriques. "On veut aller sur le terrain à la rencontre des clients plutôt que de leur demander de se déplacer", explique dans le communiqué du groupe Frédéric Rochette, directeur de la stratégie marketing et du développement commercial distribution, assumant "un changement de paradigme".

6 000 participants attendus

Appareillage, tableaux électriques résidentiels et tertiaires, produits pour le comptage et la mesure, onduleurs… Les présentations présenteront tous les produits Schneider Electric, ainsi que les nouveautés : bornes de recharge des véhicules électriques, appareillages mais aussi les offres Panel Server et EcoStruxure Energy Hub "pour répondre aux enjeux d’efficacité énergétique".

Des produits présentés en exposition sur un point de vente ou directement dans les bureaux des installateurs, et qui seront bien sûr accompagnés de promotions commerciales. Avec ce dispositif, Schneider Electric compte toucher près de 6 000 personnes.