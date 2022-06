Schneider Electric lance son programme d'accompagnement des artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Schneider Electric Supprimer Valider Valider

Baptisé mySchneider Installateur Electrique, le programme de la marque vise à accompagner le développement de ses clients installateurs.

Contenus exclusifs sur l'appli du programme, espace sur mesure, accès simplifié à l'assistance de la marque, retours d'expériences de professionnels : mySchneider Installateur Electrique mise sur l'interactivité. Il propose deux niveaux. L'échelon Premier donne accès aux outils digitaux de Schneider et de ses partenaires, des logiciels sur mesure pour le petit et le moyen tertiaire, un simulateur de bornes de recharge et un accès préférentiel au support technique d'après-vente.

Premier+ ajoute aux services précédents un accompagnement personnalisé des experts de la marque pour la gestion de projet, un contact avec l'Ecole Schneider Electric, la réalisation d'un audit carbone ou encore des fiches sur les subventions aux véhicules électriques.

"Ce programme, assez unique sur le marché, est évolutif. Par exemple avec le fait que le programme ouvre la porte à d’autres besoins qui n’auraient pas été listés, mais que Schneider Electric examinera et auxquels il répondra si cela est profitable à plusieurs installateurs » conclut Timothée Huet, Responsable du programme mySchneider Installateur Electrique chez Schneider Electric France, dans le communiqué annonçant la naissance de ce programme.