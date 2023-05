Schenker Storen restructure ses directions commerciales en France

Dans le cadre de sa stratégie 2025, le Groupe Schenker Storen souhaite se positionner encore plus fortement sur le marché français. Cette ambition se traduit par une réorganisation de la direction commerciale des 2 entités (Schenker Stores France et Ehret) afin de façonner davantage la spécialisation de chaque marque tout en conservant une collaboration toujours plus forte entre les différents acteurs.

La France, marché stratégique

Entamée en 2020 par le regroupement des deux marques pour la partie Projets & Prescription sous la responsabilité de Jérôme Henriot, la réorganisation commerciale se poursuit avec la nomination de Rémy Poutot au poste de directeur commercial France pour la partie Habitat de la marque Ehret. Dans le même temps, Christelle Bertard – directrice commerciale France du groupe Schenker Stores – fait son entrée au Comité de direction élargi du groupe suisse en tant que Head of Sales Schenker Stores France.

Implantée en France depuis 1988 à Thanvillé (67), Schenker Stores France emploie 130 salariés et a réussi à gagner des parts de marché significatives en France. Selon les données fournies par le groupe, Schenker Stores représente 10% du marché français du brise-soleil orientable De son côté, Ehret se positionne comme le leader européen sur le marché des volets battants en aluminium, et a enregistré un chiffre d’affaires 2022 de 33 millions d’euros sur le marché français. Pour autant, l’adaptation des produits du groupe suisse au marché hexagonale nécessite beaucoup de travail.

Des ambitions intactes

Pour la marque Schenker Stores, le groupe Schenker Storen a défini un objectif ambitieux de développement de 30 % minimum, dans les cinq prochaines années, englobant l’ensemble de ses produits. « Le groupe Schenker Storen nous laisse la liberté de piloter notre stratégie et nous fait entièrement confiance » explique Christelle Bertard. « La croissance de la France permet au groupe de se développer et cet objectif témoigne de leur volonté d’investir sur nos marchés. De notre côté ; en se fixant cet objectif significatif, nous nous positionnons en tant qu’acteur majeur du marché des stores et BSO, prêt à saisir les opportunités et à relever les défis à venir. »

Pour Ehret, l’objectif est de conserver sa position de leader sur le marché des volets battants en aluminium tout en élargissant son offre pour répondre à toutes les demandes du marché. « La marque qui propose déjà un large éventail de couleurs, de finitions et de personnali-sations, est consciente de l’importance de répondre aux évolutions du marché » explique Rémy Poutot. « Cela peut se traduire par la diversification des designs et des styles de volets battants en aluminium proposés, le développement de nouvelles fonctionnalités et caractéristiques pour répondre aux besoins spécifiques des clients, tels que des options de motorisation, des systèmes de sécurité avancés ou des solutions énergétiquement efficaces. »