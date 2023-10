Schenker Storen investit 3 millions d’euros à Thanvillé (67) pour accélérer son développement en France

Les bâtiments bleus et blancs du groupe Schenker Storen sont nichés au creux de la vallée, dans la ville de Schönenwerd en Suisse allemande, à mi-chemin entre Bâle à l’Ouest et Zurich à l’Est. L’entreprise est spécialisée dans la vente de brise-soleil orientable (BSO), de stores bannes, de stores verticaux, zip et de volets roulants. Pour fabriquer ses produits que la firme revendique maîtriser de « A à Z », elle dispose de trois sites de production, tous situés de part et d’autre des frontières française, suisse et allemande. L’usine suisse attenante au siège social produit les BSO, la manufacture française de Thanvillé (67) se charge des stores en toile et l’établissement allemand de Mahlberg, dans le Baden-Württemberg, confectionne les volets roulants en aluminium.

Sur environ 200 millions d’euros de chiffre d'affaires global des deux marques du groupe, Ehret et Schenker Stores, le marché tricolore devrait rapporter 45 millions d’euros en 2023 dont 13 millions d’euros achetés par les utilisateurs français. « Le reste, je l’exporte en Suisse », explique Christelle Bertard, cheffe des ventes en France. La majorité du chiffre d’affaires (CA) du groupe revient aux BSO : ils représentent jusqu’à 50% du CA en France et jusqu’à 67% si on compte la Suisse. « Mais ça ne fait qu’augmenter et les autres produits ne diminuent pas puisqu’à Thanvillé, on a une croissance à deux chiffres », se félicite celle qui est présente depuis 2010, année où la filiale française a été dotée de sa propre direction commerciale. Concernant les BSO, l’écart entre la Suisse et la France reste très marqué, car Schenker Storen en vend 180 000 par an dans l’hexagone et 800 000 en Suisse.

50 nouvelles embauches

Signe de l’importance du marché français pour Schenken Storen, Mark Adam, le directeur des ventes et du marketing, a annoncé mercredi 27 septembre lors d’une conférence de presse que l’entreprise allait investir trois millions d’euros sur son site de Thanvillé, exploité depuis 1988. Cet investissement doit permettre à l’usine de s’agrandir « d’au moins 3 000 m² », en plus des 10 000 m² existants, avance Christelle Bertard. Ces travaux d’élargissement devraient se terminer d’ici 2025, un an après le lancement d’un nouveau store toile l’an prochain qui les oblige, en attendant, à réorganiser les outils de production.

Cet investissement permettra également de créer un étage supplémentaire au bâtiment administratif qui va accueillir de nouveaux salariés. « D’ici la fin de l’année, nous aurons embauché cinquante personnes supplémentaires », promet Christelle Bertard. Le site français passera ainsi de 120 à 170 salariés d’ici le mois de décembre. Ces embauches se feront majoritairement en production et sur la partie recherche et développement qui, pour les produits français, est réalisée en France et plus en Suisse depuis 2020.

Création d’un nouveau showroom

La filiale Schenker Stores France compte aussi ouvrir un nouveau showroom à Paris pour renforcer sa visibilité et sa présence auprès des 900 installateurs professionnels français avec qui elle travaille. Ce lieu s’ajoutera à celui de Saint-Priest (69) à côté de Lyon, ouvert depuis deux ans. Il permet d’exposer les produits du groupe, mais aussi de former les installateurs à la pose des produits de la marque. En plus des showrooms lyonnais et parisien, Schenker Storen se fixe l’objectif d’en inaugurer deux ou trois autres dans d’autres régions françaises.