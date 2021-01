Scania Alsace Strasbourg s’installe dans ses nouveaux locaux à Reichstett

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Structure mixte Supprimer Valider Valider

La nouvelle succursale de Scania Alsace Strasbourg à Reichstett est opérationnelle.

Scania Alsace Strasbourg vient d’ouvrir ses nouveaux locaux à Reichstett (Bas-Rhin). Cette nouvelle succursale du constructeur de poids lourds, située à proximité de l’autoroute A4 et du contournement ouest de Strasbourg, est construite sur une parcelle de 23 500 m², dont 1 980 m² de bâtiment couvert. Ce site comprend neuf travées d’atelier, dont six sont dédiées à la mécanique et deux à la carrosserie peinture. Ces dernières bénéficient de bancs de redressage cabine et châssis ainsi que d’une cabine de peinture. Afin de répondre aux attentes de la clientèle, cet atelier dispose aussi d’une aire de lavage couverte.

Grâce à cette nouvelle implantation, Scania Alsace Strasbourg aura le privilège d’exposer plus de véhicules d’occasion et de développer d’autres activités. La construction de ce nouveau site équipé permet de recevoir, entretenir et réparer les véhicules qui fonctionnent avec des énergies alternatives. Par ailleurs, un pont élévateur est prévu pour faciliter le travail des mécaniciens.