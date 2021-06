SBLM invente le BIM pour tous

Moins de 3D plus de collaboratif ! La plate-forme SBLM est un projet ambitieux qui vise à offrir un espace de collaboration simple, sécurisé et ouvert à tous, permettant de collaborer à tous les stades : de la conception d’un bâtiment jusqu’à son exploitation-maintenance en passant par la planification des chantiers façon lean. Présentée le 2 juin 2021 aux 3e rencontres du BIM et du smart building(1) cette nouvelle façon de penser le BIM en mettant au centre l’information et non la maquette pourrait vite révolutionner l’art de construire.