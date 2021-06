Connectivité des bâtiments : un nouvel indicateur en complément du label R2S

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Aménagement Supprimer SBA Supprimer Smart City Supprimer bornes de recharge Supprimer France Supprimer Ready2services Supprimer Valider Valider

L'association Smart Buildings Alliance (SBA) lance « une infrastructure numérique nécessaire et indispensable » pour faire face à l'essor des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« Une infrastructure numérique nécessaire et indispensable pour porter les solutions de pilotage des IRVE dans le bâtiment », commente Emmanuel François, président de Smart Buildings Alliance (SBA), pour présenter, ce jeudi 3 juin, l’extension servicielle du label R2S (Ready2services) dédié aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides, dans les logements ou bureaux.

Un indicateur doté de quatre niveaux

Baptisé R2S 4 Mobility, cet outil repose sur des critères classés par thème : pré-équipement et dimensionnement, équipement initial, fonctionnalités de l'IRVE, interopérabilité et évolutivité, qualité et conformité. Pour chaque critère sont notamment précisés les bénéfices.

R2S 4 Mobility permet ainsi de « qualifier l’infrastructure de recharge déployée dans les bâtiments pour accompagner le développement de l’électromobilité », lit-on sur le site de l’association. Et « établit les dispositions à mettre en œuvre dans le bâtiment pour les IRVE en les structurant autour d’un indicateur Smart EV-Scoring, doté de quatre niveaux ».

Le D « garantit le respect des exigences réglementaires applicables aux bâtiments neufs ou pour les rénovations importantes, et fixe un premier niveau de pré-équipement ».

Le C « ajoute des exigences de déploiement de l’IRVE, tant pour la fourniture de puissance que pour la communication ».

Le B « complète les exigences de gestion intelligente de la recharge ».

Le A « atteste des services rendus par l’IRVE au bâtiment, jusqu’à la capacité de « vehicule to grid » ou « vehicule to building » (V2X) ».

Essor des véhicules électriques

Une façon d’accompagner « progressivement » les aménageurs, propriétaires, collectivités territoriales, entreprises, promoteurs ou bailleurs en quête de solutions pour repenser l'aménagement des bâtiments, en faveur des véhicules électriques et hybrides. Selon l'agence internationale de l'énergie (AIE), leur nombre pourrait atteindre 145 millions dans le monde, d'ici à 2030.