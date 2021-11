Savoie : une aire de jeux et une plage pour tous à Novalaise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Valider Valider

La commune de Novalaise bénéficiera d’une aire de jeux et d’une plage pour tous. Cet aménagement est l’un des trois projets ayant obtenu le plus de votes dans le cadre de la première édition du Budget citoyen de la Savoie.

Les projets lauréats de l’opération Budget citoyen de la Savoie ont été dévoilés le 10 octobre dernier. La création d’une aire de jeux et d’une plage pour personnes en situation de handicap à Novalaise est l’un des trois programmes qui ont obtenu le plus de votes sur l’ensemble du département.



Ce projet a été lancé par des parents et codéveloppé avec les élus et les enfants de la commune ainsi qu’un ergothérapeute du centre d’action médico-sociale précoce de Savoie. Il vise le développement du caractère inclusif du village de Novalaise par l’aménagement de trois pôles permettant aux personnes de tous âges et aux personnes à mobilité réduite de profiter d’un espace convivial. Ils seront créés près du lac d’Aiguebelette, entre les écoles et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ce qui permettra, notamment, de créer du lien social intergénérationnel.



Le coût total de ce projet est estimé à 83 k€.