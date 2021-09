Savoie : le stade Bardassier est équipé d’un nouveau gymnase

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Equipement sportif Supprimer Valider Valider

Le chantier du nouveau gymnase du complexe sportif Bardassier prend fin.

Le stade Bardassier à Salins-Fontaine, près de Moûtiers (Savoie), s’offre un nouveau gymnase de 1 500 m², baptisé Raymond-Barbier. Une somme de plus de 3 M€ a été investie dans ce nouveau bâtiment, opérationnel depuis la rentrée 2021. Un coût financé par la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT), la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État et le Département de la Savoie. Rappelons que l’aménagement de cet équipement s’inscrit dans le cadre du prolongement de la réhabilitation des tribunes du stade Bardassier et de l’amélioration des infrastructures sportives du site.

Le gymnase propose ainsi une salle de gymnastique permanente de 500 m², avec un trampoline, un bac à mousse, des vestiaires et des tribunes d’une centaine de places. Il comprend, en outre, un club house (avec une cuisine et un espace de convivialité) pour l’Entente Sportive de Tarentaise lors des matchs de foot, et quatre terrains de pétanque. S’y ajoutent une infirmerie, une salle multi-activités pour les associations et des toilettes.