Savoie : la circulation sur la route des gorges de l’Arly est de nouveau perturbée

Le Département de la Savoie a décidé de fermer à nouveau la RD 1212 dans les gorges de l’Arly en raison de travaux de prévention de risques d’éboulements.

Quelques semaines après l’éboulement survenu le 4 août dernier sur la route des Gorges d’Arly, près d’Ugine (Savoie), le Département de la Savoie a décidé d’engager différents travaux pour la sécurisation de la RD 1212 dans ce secteur. L’opération s’inscrit dans le cadre de la dernière phase du programme de sécurisation des gorges de l’Arly. Rappelons que ce chantier d’envergure, d’un montant de 25 M€ et d’une durée de deux ans, comprenait la construction d’un nouveau pont, le creusement d’un tunnel de 240 m et la réhabilitation de murs de soutènement et de ponts. La réouverture des gorges a eu lieu le 18 juin dernier à l’issue de ce chantier.

Du 27 septembre au 19 novembre, des travaux de nuit, de 21 h à 6 h, consisteront en l’installation et la mise à niveau des équipements des tunnels des Pontets et des Cliets. Ils nécessitent la fermeture totale de la circulation entre Flumet (Savoie) et le pont des Frassettes. S’y ajouteront les travaux de finition du nouveau pont des Cliets, du 4 octobre au 5 novembre, ainsi qu’une opération de purge des falaises pour le traitement de l’éboulement du 4 août dernier. Notons que les travaux s’effectueront du lundi au vendredi, selon le calendrier établi par le Département. Des déviations seront mises en place pendant la durée du chantier avec une possibilité de circulation alternée.