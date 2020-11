Savigny-sur-Orge : un nouveau groupe scolaire en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’école élémentaire Ferdinand Buisson et la maternelle Paul Bert formeront un seul groupe scolaire en 2021.

Pour prévenir une augmentation future des effectifs scolaires, la ville de Savigny-sur-Orge engage des travaux de restructuration et d’extension de l’école Ferdinand Buisson. « Il s'agit de refondre un groupe scolaire moderne, plus vaste, plus fonctionnel et doté de nouveaux espaces de vie et de travail », explique Éric Mehlhorn, conseiller départemental.

Le projet, d’un montant total de 11 M€, s’inscrit dans le cadre d’un contrat passé avec le département de l’Essonne qui a octroyé une subvention de 4,2 M€. L’opération, dont la livraison est annoncée pour la rentrée 2021, est confiée à un groupement composé de GAMBA Acoustique à Labège (Haute-Garonne), de Claude Mathieu Associés à Mantes-la-Ville (Yvelines) et d’AKLA Architectes à Paris.

Les travaux ont débuté avec la démolition d’une partie des bâtiments de l'école élémentaire Ferdinand Buisson. Le projet prévoit ensuite la construction de nouveaux locaux pour accueillir l’actuelle école maternelle Paul Bert. Le nouveau groupe scolaire formé par les deux établissements disposera de 8 classes supplémentaires. À noter que le chantier a pris du retard car les appels d’offres ont dû être relancés en raison du peu de réponses recues.