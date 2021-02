Savigny-sur-Orge : travaux au niveau de la rue des Rossays de janvier à février 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Valider Valider

La circulation est perturbée sur la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge entre le 8 janvier et le 22 février 2021.

L’établissement public Île-de-France Mobilités entreprend des travaux préparatoires pour l’arrivée du futur tram T12 sur la rue des Rossays à Savigny-sur-Orge (Essonne). Il s’agit d’opérations techniquement complexes qui consistent à consolider le talus des voies ferrées SNCF pour réaliser les ouvrages qui accueilleront la plateforme du tramway. Des planches d’aciers appelés « palplanches » seront enfoncées dans le sol par une méthode dite de « battage ». L’extension de la rue des Rossays est également prévue pour dégager un espace suffisant à l’implantation du tram.

Les travaux ont démarré en janvier et s’effectuent pendant les week-ends, de vendredi à minuit au lundi à 05 h. Pour la sécurité de tous, des interruptions du trafic ferroviaire, particulièrement du RER C, sont programmées pendant le déroulement des travaux. À noter que l’accès des riverains reste possible. La durée du chantier est réduite au maximum afin de limiter les nuisances sonores pour les habitants et les usagers de la route.