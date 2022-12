Saur mise sur deux fonds néerlandais pour doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030

De nouveaux investisseurs au capital de Saur. La troisième entreprise française des services de l’eau (distribution, purification…) a annoncé le 28 décembre l'arrivée prochaine de deux fonds néerlandais au côté de son seul actionnaire, le suédois EQT. Objectif : soutenir son développement et permettre de doubler le chiffre d'affaires, de 2Mds€ attendus en 2022 à 4Mds en 2030.

Cession de 50%

« EQT Infrastructure est entré en négociation exclusive avec PGGM et DIF Capital Partners pour la cession de 50% de sa participation actuelle et indirecte au capital de Holding d'Infrastructures des métiers de l'environnement (Hime), la société holding de Saur », explique le groupe dans un communiqué.

La transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, « reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables », précise Saur.

Comme EQT, PGGM et DIF Capital Partners ont une « expertise dans l'eau: on renforce nos réseaux, nos connaissances et notre savoir-faire », assure le président exécutif du groupe Saur, Patrick Blethon.

9 500 collectivités locales et industriels sous contrat

Si le groupe entend accélérer sa croissance en France, il compte également grandir « en dynamisant son développement international et en capitalisant sur le succès de son activité eau industrielle ». Le groupe réalise aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger, contre « presque zéro il y a trois ans et demi ».

Une expansion construite à coups d'acquisitions (quinze lors des quatre dernières années), stratégie qui se poursuivra avec cette opération, effectuée à « 100% en fonds propres », et qui doit permettre au groupe d'accroître sa « capacité d'investissement », affirme le dirigeant.

Le groupe est passé de 7 000 collaborateurs à 13 000 en trois ans, notamment en raison de la croissance en France. Egalement présent entre autres en Arabie saoudite, à Chypre, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays d'Europe, Saur compte dans sa clientèle quelque 9 500 collectivités locales et industriels sous contrat, pour 20 millions de consommateurs desservis dans le monde.