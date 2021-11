Sartrouville : restauration de l’église Saint-Martin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’église Saint-Martin de Sartrouville fait actuellement l’objet d’un chantier de restauration, qui a commencé début novembre.

Dans le cadre de la réalisation du projet de restauration de l’église Saint-Martin, la Ville de Sartrouville (Yvelines) a signé, le 20 octobre dernier, une convention avec la Fondation du patrimoine afin de récolter des dons. Depuis, près de 10 k€ ont déjà été recueillis.

La première phase du chantier, qui durera un an, a commencé début novembre. Elle concerne la reconstruction du clocher, qui était devenu vétuste. Une structure métallique intérieure sera intégrée sur toute la hauteur de la flèche afin d’assurer sa stabilité, et le beffroi métallique rigide sera déposé et remplacé par un beffroi en bois posé sur des plots en pierre, ce qui permettra de limiter la transmission des vibrations.

Quant à la deuxième phase, elle portera sur le côté est, y compris sur le contrefort de l’église, les façades et la charpente. La troisième phase concernera l’intérieur, dont les parquets et l’extension de la tribune, pour y accueillir un orgue. Notons que l’église restera fermée jusqu’à fin octobre 2022. Par la suite, sa réouverture partielle est envisagée uniquement les week-ends.