Sapa, un showroom digital en 3D

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Numérique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sapa (groupe Hydro) annonce le lancement en avant-première sur Equipbaie de sa dernière innovation digitale, un showroom virtuel qui permet une immersion 3D dans de vrais projets signés Sapa.

Précurseur sur le développement d’outils digitaux, Sapa a imaginé un showroom en ligne nouvelle génération. Inédit dans l’univers des gammistes, il va au-delà de la simple salle d’exposition en plongeant les visiteurs dans de vrais projets réalisés avec des menuiseries Sapa. Fenêtres, baies coulissantes et portes Performance 70, sécurité V2P, véranda Eden+..., la diversité de l’offre Sapa est mise en lumière en situation. Ils sont invités à une immersion virtuelle à 360° dans des bâtiments ou du résidentiel.



Une visite en toute liberté

La visite est fluide et libre. Il suffit de se déplacer dans la direction de son choix à l’aide des flèches ou de cliquer sur le bandeau du bas pour faire défiler les différentes vues. Quand l’internaute s’approche d’une menuiserie, il peut la manipuler en l’ouvrant et la fermant ; se documenter en découvrant l’ensemble de ses caractéristiques et performances grâce à un texte de présentation, une brochure téléchargeable, une vidéo, des coupes techniques, des solutions pour personnaliser son projet telles que les poignées, des témoignages...

S’il souhaite des informations complémentaires, il peut remplir un formulaire de contact afin qu’un commercial Sapa se rapproche de lui pour lui transmettre de la documentation, prendre un rendez-vous...



De vraies réalisations à découvrir

Le showroom digital Sapa est accessible sur son site www.sapa-france.fr et sur celui des partenaires de son réseau de préfabrication Solutions Pro Sapa. Dans un premier temps, ce sont les portes d’un restaurant et d’une maison contemporaine qui s’ouvriront. Une rénovation de villa et d’autres projets enrichiront ce module digital d’ici quelques mois afin de montrer l’entendue des savoir-faire de la marque.

Des projets réalisés à partir de produits Sapa peuvent être visités, pièce par pièce. - © Sapa Virtual Media Close Lightbox

Le plus : celles et ceux qui possèdent un casque de réalité virtuelle peuvent réaliser la visite en 3D en cliquant sur le pictogramme dédié. Il permettra également aux professionnels qui se rendent au siège de Sapa à Puget-sur-Argens (83) ou chez les partenaires du réseau de vivre une expérience sensorielle originale grâce au corner « 3D » implanté à l’accueil.